Когда-то Абхазия ассоциировалась с солнечными пляжами, горными пейзажами и виноградными лозами. Сегодня же её визитной карточкой стали звуки: не пение птиц и шум моря, а монотонное жужжание майнинговых ферм.
Абхазия: от курортного рая к жужжащему майнинговому офшору
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Анатолий Рябенко
Как всегда бескорыстная, бестолковая и вредительская гуманитарная помощь. Правительство России по другому не умеет использовать народное достояние. Поддерживает врагов с вытиранием плевки в свой адрес. Зато туфтовая радость: что россиян считают очень добрыми людьми.
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