Абхазия: от курортного рая к жужжащему майнинговому офшору

Анатолий Рябенко

Как всегда бескорыстная, бестолковая и вредительская гуманитарная помощь. Правительство России по другому не умеет использовать народное достояние. Поддерживает врагов с вытиранием плевки в свой адрес. Зато туфтовая радость: что россиян считают очень добрыми людьми.