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Мода и Шоу-бизнес

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Дима Билан признался, что возвращался к бывшим после расставания

Дима Билан признался, что возвращался к бывшим после расставания

Певец Дима Билан признался, что возвращался к бывшим после расставания. Артист рассказал об этом на съемках клипа с Anna Asti на песню "Эпилог", которая посвящена встрече двух людей, разорвавших отношения год назад, передает "СтарХит".

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