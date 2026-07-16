Вэнс как новый псевдо-антиглобалист для продления "духа Анкориджа"?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в подкасте популярного американского комика и телеведущего Джо Рогана, что администрация Трампа наломала дров с публикацией документов по делу осужденного педофила Джеффри Эпштейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии