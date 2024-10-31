До нового терминала ВСМ в Петербурге можно будет добраться от метро «Лиговский проспект-1» и «Лиговский проспект-2»

В бюджете на 2025-2027 годы на реализацию проекта ВСМ предусмотрены 30 миллиардов рублей Доехать до нового терминала ВСМ в Петербурге можно будет со станции метро «Лиговский проспект-1» и «Лиговский проспект-2».