Минус Украина: Китай решил развивать железнодорожный транспортный коридор в ЕС через Белоруссию Китай и Белоруссия подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества.
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Минус Украина: Китай решил развивать железнодорожный транспортный коридор в ЕС через Белоруссию Китай и Белоруссия подписали новое соглашение об укреплении сотрудничества.
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