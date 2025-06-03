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Калужский Дом музыки в июне проводит творческий проект "Летний детский абонемент"

Калужский Дом музыки в июне проводит творческий проект "Летний детский абонемент"

Управление культуры города Калуги опубликовало афишу творческого проекта "Летний детский абонемент". В рамках проекта в Калужском Доме музыки проведут спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы для детей.

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