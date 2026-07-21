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Глава рабочей группы Белого дома по ЧМ Джулиани: «Трамп поставил задачу: «Сделай турнир лучшим в истории». Только президент мог это осуществить, с ним ничего не делается наполовину»

Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани высказался о вкладе президента страны Дональда Трампа в проведении турнира.

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