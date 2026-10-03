Вице-премьер Польши объявил о начале дежурства истребителей FA-50

С 1 октября польские истребители FA-50GF начали боевое дежурство на восточных границах страны. Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что истребители полностью укомплектованы и готовы к нейтрализации воздушных угроз на базе в Миньске-Мазовецком.