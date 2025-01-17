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Царьград

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Русский парень перешёл на мову, чтобы достучаться до пропагандистки: "Свои убивают своих"

Русский парень перешёл на мову, чтобы достучаться до пропагандистки: "Свои убивают своих"

Всё больше людей на Украине прозревают – в том числе те, кто верил пропаганде. И всё больше в Сети роликов, которые это подтверждают.

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