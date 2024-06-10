Телеведущая Старостина рассказала, как Заворотнюк теряла зрение

Печальная весть потрясла всех поклонников творчества талантливой актрисы Анастасии Заворотнюк. После 5 лет мужественной борьбы с коварной глиобластомой, агрессивной опухолью мозга, Анастасия ушла из жизни.
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