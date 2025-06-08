Попадут под российский удар. Европа захотела ввести войска на Украину, но не тут-то было

Европейские союзники хотели заручиться американскими гарантиями сдерживания России, сообщает Bloomberg.
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