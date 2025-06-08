Eduard

Какие "союзники",чьи? Европа Украине нк союзники и никогда ими не былиСоюзники Европы те кто в их ЕС входит,всё.Остально это обман мира.Европа котора продавила пепеворот в Украине вдруг"соб,юзники" Украины? Смешно! На преступлених всё држится.Естественно Европа ставит своих агентов из местных и изображают из себя все "союзников"! Смешно!