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Добрый Мир

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Попадут под российский удар. Европа захотела ввести войска на Украину, но не тут-то было

Попадут под российский удар. Европа захотела ввести войска на Украину, но не тут-то было

Европейские союзники хотели заручиться американскими гарантиями сдерживания России, сообщает Bloomberg.

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Комментарии
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Eduard
Какие &quot;союзники&quot;,чьи? Европа Украине нк союзники и никогда ими не былиСоюзники Европы те кто в их ЕС входит,всё.Остально это обман мира.Европа котора продавила пепеворот в Украине вдруг&quot;соб,юзники&quot; Украины? Смешно! На преступлених всё држится.Естественно Европа ставит своих агентов из местных и изображают из себя все &quot;союзников&quot;! Смешно!
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