В период новогодних праздников на дороги Набережных Челнов выйдут дополнительные экипажи ГИБДД

﻿﻿В период новогодних праздников на дороги Набережных Челнов выйдут несколько экипажей ГИБДД. В новогоднюю ночь на дорогах Набережных Челнов будут работать дополнительные бригады ГИБДД; Усиленное патрулирование традиционно будет осуществляться в местах массового скопления людей - у входов в торговые центры, места отдыха и развлечений, где могут возникнуть пробки и чрезвычайные ситуации.