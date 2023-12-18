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В период новогодних праздников на дороги Набережных Челнов выйдут дополнительные экипажи ГИБДД

В период новогодних праздников на дороги Набережных Челнов выйдут дополнительные экипажи ГИБДД

﻿﻿В период новогодних праздников на дороги Набережных Челнов выйдут несколько экипажей ГИБДД. В новогоднюю ночь на дорогах Набережных Челнов будут работать дополнительные бригады ГИБДД; Усиленное патрулирование традиционно будет осуществляться в местах массового скопления людей - у входов в торговые центры, места отдыха и развлечений, где могут возникнуть пробки и чрезвычайные ситуации.

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