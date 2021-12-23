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У сдающих ЕГЭ в 2022 году не будут требовать ПЦР-тест

Рособрнадзор не планирует вводить требование о сдаче ПЦР-тестов на коронавирус для участников ЕГЭ в 2022 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

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