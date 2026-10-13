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Терпеть или сходить «на всякий случай»: что делать с «туалетной тревожностью»

Терпеть или сходить «на всякий случай»: что делать с «туалетной тревожностью»

Терпеть позывы в туалет до предела так же вредно, как отправляться в уборную без необходимости. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на уролога Алену Белобородову.

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