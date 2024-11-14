Штаб Трампа: президент исходит из принципа Америка прежде всего, выдавая посты

Избранный президент США Дональд Трамп, выдвигая кандидатов на ключевые должности в кабинете министров, руководствуется принципом "Америка прежде всего", поскольку граждане страны предоставили ему соответствующий мандат.
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