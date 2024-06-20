В Твери чеченцы сперва сломали таджику ноги из-за своей сестры, затем пришли русские и грубо всех уложили лицом в пол

Интересная жизнь с Vera Star В том насколько у нас многонациональная страна в очередной раз можно было убедится на примере Твери, события из которой уже несколько дней смакуют в сети.
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