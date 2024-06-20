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В Твери чеченцы сперва сломали таджику ноги из-за своей сестры, затем пришли русские и грубо всех уложили лицом в пол

В Твери чеченцы сперва сломали таджику ноги из-за своей сестры, затем пришли русские и грубо всех уложили лицом в пол

Интересная жизнь с Vera Star В том насколько у нас многонациональная страна в очередной раз можно было убедится на примере Твери, события из которой уже несколько дней смакуют в сети.

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Комментарии
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Сергей П
Обидно, что из большой страны создали большой  аул с местечковыми разборками силовыми методами, где в приоритете не Законы РФ, а национальный бандитизм, как не печально, но это ФАКТ!(((
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1 час.
Александр Ман
Молодцы ребята!!!!
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53 мин.
Галик
иначе никак, человек наглеет, ему невдомек , что нормальное поведение это не слабость , если сразу не дать отпор, завтра он натворит непоправимое
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27 мин.

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