Стратегию развития ВМФ России доработают к 2026 году

В Морской коллегии России ведется доработка Стратегии развития ВМФ России. Как рассказал Известиям помощник президента Николай Патрушев, с этой целью создана специальная рабочая группа представителей заинтересованных ведомств и организаций, которая планирует завершить работу над проектом уже в 2025 году.