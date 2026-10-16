Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев уточнил, что корректировки затронут только 14 видов пособий, а выплаты ветеранам, участникам боевых действий, пострадавшим от ядерных испытаний и людям с инвалидностью сохранятся в прежнем порядке.