Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 974 подписчика

Рост торговли сахаром в СНГ: объемы достигли 1,5 миллиона тонн в 2024 году

Рост торговли сахаром в СНГ: объемы достигли 1,5 миллиона тонн в 2024 году

В 2024 году объем внутренней торговли сахаром в СНГ увеличился на 62%, достигнув 1,5 млн тонн. Основные импортеры: Афганистан, Монголия, Грузия и Турция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх