В Михайловском районе в аварии погиб 18-летний пассажир

Авария произошла около 13:40 на 4-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По данным полиции, 39-летняя местная жительница на Peugeot 308 врезалась в ВАЗ-211440 под управлением 19-летнего жителя Михайлова.
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