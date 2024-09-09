Один из важнейших аэропортов Скандинавии закрывался из-за беспилотников

Стокгольмский аэропорт Арланда временно останавливал работу из-за беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о крупнейшей воздушной гавани Швеции и одном из важнейших аэропортов Скандинавии, сообщает Aftonbladet.
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