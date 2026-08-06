360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Кардиолог Кондрахин рекомендовал спортсменам регулярно делать УЗИ вен для предотвращения тромбоза

Кардиолог Кондрахин рекомендовал спортсменам регулярно делать УЗИ вен для предотвращения тромбоза

Врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в комментарии aif.ru посоветовал спортсменам, особенно профессиональным, регулярно проходить ультразвуковое исследование (УЗИ) вен нижних конечностей для профилактики тромбоза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии