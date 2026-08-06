Кардиолог Кондрахин рекомендовал спортсменам регулярно делать УЗИ вен для предотвращения тромбоза

Врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в комментарии aif.ru посоветовал спортсменам, особенно профессиональным, регулярно проходить ультразвуковое исследование (УЗИ) вен нижних конечностей для профилактики тромбоза.
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