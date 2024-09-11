Трамп назвал дебаты с Харрис лучшими за всю его политическую карьеру

"Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за всё время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!" Об этом в среду, 11 сентября, экс-президент США заявил после теледебатов с Камалой Харрис.
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