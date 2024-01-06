Названы территории, которые займет Россия из-за НАТО

Политолог Дисен: Россия займет территорию от Харькова до Одессы для решения вопроса с НАТО! Норвежский политолог Гленн Дисен высказал мнение, что Россия видит разрешение проблемы вступления Украины в НАТО в освобождении территории от Харькова до Одессы.