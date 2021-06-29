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Никита Михалков прокомментировал встречу Путина и Байдена: «Мы увидели человека, который верит в то, что он говорит»

Никита Михалков прокомментировал встречу Путина и Байдена: «Мы увидели человека, который верит в то, что он говорит»

Никита Михалков прокомментировал встречу Путина и Байдена: «Мы увидели человека, который верит в то, что он говорит» Александр АлексеенкоАктер и режиссер Никита Михалков известен также нашему современнику как ведущий авторской программы «Бесогон».

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