Никита Михалков прокомментировал встречу Путина и Байдена: «Мы увидели человека, который верит в то, что он говорит» Александр АлексеенкоАктер и режиссер Никита Михалков известен также нашему современнику как ведущий авторской программы «Бесогон».
Никита Михалков прокомментировал встречу Путина и Байдена: «Мы увидели человека, который верит в то, что он говорит» Александр АлексеенкоАктер и режиссер Никита Михалков известен также нашему современнику как ведущий авторской программы «Бесогон».
Свежие комментарии