Мастера из Якутии победили в новосибирском фестивале снежных скульптур

Скульптурная композиция "Царица холода", созданная мастерами из Якутии, признана лучшей в 2024 году.В Новосибирске подвели итоги 24-го по счёту фестиваля снежной скульптуры – победили представители Якутии.
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