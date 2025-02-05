Глава ФАО в РФ оценил сроки восстановления Газы

При благоприятном раскладе двух или трех лет хватит для того, чтобы экономика Газы начала нормально функционировать, сказал в интервью «Известиям» глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) Олег Кобяков.