Глава ФАО в РФ оценил сроки восстановления Газы

При благоприятном раскладе двух или трех лет хватит для того, чтобы экономика Газы начала нормально функционировать, сказал в интервью «Известиям» глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) Олег Кобяков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии