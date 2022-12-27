Названо возможное наказание для похитивших человека под видом силовиков россиян

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что по совокупности статей о вымогательстве и похищении человека студентам, похитившим мужчину под видом сотрудников правоохранительных органов, может грозить до 10 лет лишения свободы.
Адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что по совокупности статей о вымогательстве и похищении человека студентам, похитившим мужчину под видом сотрудников правоохранительных органов, может грозить до 10 лет лишения свободы.
Свежие комментарии