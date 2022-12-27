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Названо возможное наказание для похитивших человека под видом силовиков россиян

Названо возможное наказание для похитивших человека под видом силовиков россиян

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что по совокупности статей о вымогательстве и похищении человека студентам, похитившим мужчину под видом сотрудников правоохранительных органов, может грозить до 10 лет лишения свободы.

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