Bloomberg: Tesla потеряла $94 млрд капитализации за две недели 2024 года

За две недели 2024 года компания по производству электроавтомобилей Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что является «худшим стартом года» для основателя компании Илона Маска, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
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