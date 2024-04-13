В Швейцарии призвали обеспечить присутствие РФ на конференции по Украине

Швейцария хочет провести конференцию по Украине, поскольку попытки установить мир являются "ДНК страны", заявил в беседе с "Известиями" вице-президент женевского отделения "Швейцарской народной партии" Александр Шевалье, признав бессмысленность этого мероприятия без участия России.
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