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Боец СВО успел записать обращение к сыну незадолго до гибели

Боец СВО успел записать обращение к сыну незадолго до гибели

Мужчина пожелал мальчику быть настоящим мужчиной и пообещал, что будет с ним всегда.В сети появилось предсмертное видеообращение участника специальной военной операции, которое он оставил для сына, незадолго до гибели на фронте.

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