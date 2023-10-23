Концерты, выставки, спортивные состязания: Как отметят День Республики в Карагандинской области

В городах и районах Карагандинской области подготовлена большая программа ко Дню Республики. Запланированы праздничные концерты, экологические акции, спортивные и поэтические состязания, выставки и многое другое, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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