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Главный хоккейный трофей России приехал во Владивосток

Главный хоккейный трофей России приехал во Владивосток

Во Владивосток привезли главный хоккейный трофей России. Как сообщает корреспондент PRIMPRESS, церемонию экспонирования «Кубка Гагарина» — приза, вручаемого победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, торжественно открыли в «Фетисов-Арена».

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