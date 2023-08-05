"А куда смотрит МВД?". Мигранты в Москве легко покупают российский паспорт – ценник просто смешной
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
Тут оказывается мигранты в Москве могут легко купить российский паспорт.
Комментарии
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Куда смотрит? Как и огромное число чиновников - в карман.... Это уже стало массовым бедствием России.
ОНИ ТАМ ВСЕ в деле и в теме. Вот что страшно.
Деятельность такой фирмы невозможна без тесного сотрудничества с государственными органами и/или служащими
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