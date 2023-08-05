ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Признание должно быть от имени правительства. Ну, и что, что Кубрик признал, что высадка на Луну снята в Голливуде? Б...Члены РАН ответил...
  • Oleg Prauskov
    Таких фашистов точно надо гнать!Пусть .... свою родину защищяет, пусть из неё тоже "фарш будет!!!!😡Ужасные москали в...
  • Sobering
    Умные собственники в Европе уже стали подумывать в Россию перебратьсяЧлены РАН ответил...

"А куда смотрит МВД?". Мигранты в Москве легко покупают российский паспорт – ценник просто смешной

"А куда смотрит МВД?". Мигранты в Москве легко покупают российский паспорт – ценник просто смешной

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут оказывается мигранты в Москве могут легко купить российский паспорт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерия
Куда смотрит? Как и  огромное число чиновников - в карман.... Это уже стало массовым бедствием России.
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
ОНИ ТАМ ВСЕ в деле и в теме. Вот что страшно.
Ответить
2 час.
Вадим Кузнецов
Деятельность такой фирмы невозможна без тесного сотрудничества с государственными органами и/или служащими
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх