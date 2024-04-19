Toshiba готовится сократить 5000 сотрудников в Японии или 7 % численности персонал...

Toshiba готовится сократить 5000 сотрудников в Японии или 7 % численности персоналаНе первый год подряд японская корпорация Toshiba пытается вылезти из долговой ямы, и состоявшейся в прошлом году приватизацией дело не ограничилось.
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