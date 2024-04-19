НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Toshiba готовится сократить 5000 сотрудников в Японии или 7 % численности персонал...

Toshiba готовится сократить 5000 сотрудников в Японии или 7 % численности персонал...

Toshiba готовится сократить 5000 сотрудников в Японии или 7 % численности персоналаНе первый год подряд японская корпорация Toshiba пытается вылезти из долговой ямы, и состоявшейся в прошлом году приватизацией дело не ограничилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх