В дело об убийстве 25-летнего парня в Москве уже включились "братья" убийцы. По сети уже начали разноситься сообщения о том, что "мальчик не виноват".
Убийца русского парня в Москве "не виноват": азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле
Комментарии
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Caltar
В Европе конечно нет азеров или таджиков,но там "беженцы" из арабских и африканских стран тоже хорошо "развлекаются",даже насиловали в центре города или делали это в прямом эфире,в Инете..,сейчас немного притихли,но свои "права" продолжают качать. Так что не надо нахваливать гейропу!Всё,что было и есть там,то всё это сейчас и у нас происходит.Ну почти всё и если власти продолжат дальше не замечать проблему,то будет тоже самое и хуже.
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Рафик не в чем не виноват...
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4 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Диаспоры мигрантов, это враги России, поэтому президенту правоохранительным органам России пора переходить от слов к делу и разбираясь не только с мигрантами и их диаспорами, но и с теми чиновниками, кто лоббирует интересы диаспор. Иначе в последующем будет социальный взрыв
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2 час.
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