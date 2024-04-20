Убийца русского парня в Москве "не виноват": азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле

Caltar

В Европе конечно нет азеров или таджиков,но там "беженцы" из арабских и африканских стран тоже хорошо "развлекаются",даже насиловали в центре города или делали это в прямом эфире,в Инете..,сейчас немного притихли,но свои "права" продолжают качать. Так что не надо нахваливать гейропу!Всё,что было и есть там,то всё это сейчас и у нас происходит.Ну почти всё и если власти продолжат дальше не замечать проблему,то будет тоже самое и хуже.