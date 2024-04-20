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Убийца русского парня в Москве "не виноват": азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле

Убийца русского парня в Москве "не виноват": азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле

В дело об убийстве 25-летнего парня в Москве уже включились "братья" убийцы. По сети уже начали разноситься сообщения о том, что "мальчик не виноват".

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Комментарии
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Caltar
В Европе конечно нет азеров или таджиков,но там &quot;беженцы&quot; из арабских и африканских стран тоже хорошо &quot;развлекаются&quot;,даже насиловали в центре города или делали это в прямом эфире,в Инете..,сейчас немного притихли,но свои &quot;права&quot; продолжают качать. Так что не надо нахваливать гейропу!Всё,что было и есть там,то всё это сейчас и у нас происходит.Ну почти всё и если власти продолжат дальше не замечать проблему,то будет тоже самое и хуже.
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Рафик не в чем не виноват...
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4 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Диаспоры мигрантов, это враги России, поэтому президенту правоохранительным органам России пора переходить от слов к делу и разбираясь не только с мигрантами и их диаспорами, но и с теми чиновниками, кто лоббирует интересы диаспор. Иначе в последующем будет социальный взрыв
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2 час.

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