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Мишустин подпишет с СНГ соглашение о развитии судостроения

Мишустин подпишет с СНГ соглашение о развитии судостроения

Главы правительств государств СНГ, включая Михаила Мишустина, соберутся в Москве для подписания стратегических соглашений в области судостроения, цифровой трансформации транспортной системы и подготовки кадров для пенитенциарных служб.

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