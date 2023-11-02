Загадочное исчезновение: в «Иронии судьбы» нашли новый киноляп

Без преувеличения, один из самых любимых фильмов российского зрителя «Ирония судьбы, или С легким паром!» до сих пор заставляет внимательно всматриваться в каждую деталь, и порой особо внимательные поклонники разглядели новый киноляп.
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