Фермеры объявляют экономический предупредительный протест

Ассоциация «Сила фермеров» подтверждает в пресс-релизе, что 20 сентября организует предупредительную экономическую акцию протеста на территории, в которой фермеры примут участие с сельскохозяйственной техникой и оборудованием, отмечает Noi.
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