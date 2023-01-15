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Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя

Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя

ООН, 14 янв — РИА Новости. Россия готова к сценарию, при котором целей СВО можно было бы достигнуть мирным путем, в противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

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