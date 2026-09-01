Ад в Киеве! Ночь максимальных ударов ракетами: в Одессе догорает порт

В ночь на 1 сентября российские войска провели серию ударов по объектам на территории Киева и Киевской области.
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