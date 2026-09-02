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Вятка Областная

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Вынесен приговор жителю поселка Фалёнки за причинение смертельных травм знакомой

Собранные Зуевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю поселка Фалёнки.

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