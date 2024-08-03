Эволюция условий по льготной ипотеке: влияние на динамику цен на жилье Ирэн ОрлонскаяВ начале августа в России были внесены изменения в условия получения IT-ипотеки и других льготных программ кредитования.
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