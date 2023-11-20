Закрытие сезона. Последний матч сборной в 2023 году

В понедельник, 20 ноября, национальная команда России сыграет в Волгограде с кубинцами. Соперник — экзотический, поэтому и прогнозы, в основном — супероптимистичныеМатч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на 45-тысячном стадионе, принимавшем игры чемпионата мира 2018 года.