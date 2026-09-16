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Путин: участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму — вклад в укрепление страны

Путин: участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму — вклад в укрепление страны

Участие в предстоящем голосовании на выборах депутатов Госдумы — это вклад в укрепление страны, сказал Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, которое транслировал телеканал «Россия 24».

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