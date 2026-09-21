Почему во время взлёта кажется, что самолёт «падает вниз»? Все, кто хоть раз поднимался в небо на самолёте, наверняка помнят необычные ощущения, которые возникают во время взлёта.
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