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Почему во время взлёта кажется, что самолёт «падает вниз»?

Почему во время взлёта кажется, что самолёт «падает вниз»?

Почему во время взлёта кажется, что самолёт «падает вниз»? Все, кто хоть раз поднимался в небо на самолёте, наверняка помнят необычные ощущения, которые возникают во время взлёта.

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