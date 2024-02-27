Ученые описывают изменения в β-клетках поджелудочной железы в начале развития диабета 1 типа

Около восьми миллионов человек во всем мире живут с диабетом 1 типа (СД1) – хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором организм атакует и уничтожает собственные β-клетки, продуцирующие инсулин в поджелудочной железе, что приводит к нехватке инсулина и неспособности регулировать уровень сахара в крови.