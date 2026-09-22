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"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны

"Украина распадется на несколько воюющих друг с другом территорий": эксперты о будущем страны

В экспертном сообществе обсуждают, где Киеву взять деньги, чтобы прожить следующий год – и не грозит ли стране "ливийский сценарий".

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