Региональный парк общественного транспорта и организация управления перевозками в провинции нуждаются в обновлении

Региональный коллективный парк и организация управления транспортом в провинции должны быть модернизированы.
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