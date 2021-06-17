Заноза

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Москва поставила Североатлантический альянс в некомфортное положение

Москва поставила Североатлантический альянс в некомфортное положение

Страны НАТО вновь крайне недовольны Россией – теперь по поводу составленного МИД РФ списка «недружественных государств».

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Владимир Сиденко
Ну да, мы будем по надуманным причинам высылать российских дипломатов пачками, но из списка недружественных государств нас исключите. Это же другое. Простые ребята до тошноты.
Елена Бреслова
НАДО РАСШИРЯТЬ СПИСОК! Следующая Великобритания
Влад Владимиров
Как в таких случаях у нас обычно про такое говорят: "Принцип же довольно тут простой...Как 3 копейки."))) Как ты относишься к РФ, так там ценят и тебя...))) Это касается и заокеанских русофобов и европейских.)))

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