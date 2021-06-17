Москва поставила Североатлантический альянс в некомфортное положение

ЗанозаПолитикаМосква поставила Североатлантический альянс в некомфортное положение Страны НАТО вновь крайне недовольны Россией – теперь по поводу составленного МИД РФ списка «недружественных государств».Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоНу да, мы будем по надуманным причинам высылать российских дипломатов пачками, но из списка недружественных государств нас исключите. Это же другое. Простые ребята до тошноты.ЕБЕлена БресловаНАДО РАСШИРЯТЬ СПИСОК! Следующая ВеликобританияВлад ВладимировКак в таких случаях у нас обычно про такое говорят: "Принцип же довольно тут простой...Как 3 копейки."))) Как ты относишься к РФ, так там ценят и тебя...))) Это касается и заокеанских русофобов и европейских.)))Комментировать
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